Covid-19. Vaticano vacina primeiro grupo de pessoas sem-abrigo

Foi vacinado contra a Covid-19, nesta manhã de quarta-feira, o primeiro grupo de pessoas sem-abrigo no Vaticano.

A notícia é avançada numa nota da Sala de Imprensa, segundo a qual a vacinação ocorreu “no átrio da Aula Paulo VI, no decurso do plano de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano”.

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi administrada a um grupo de 25 pessoas. “Outros grupos se seguirão nos próximos dias", refere o comunicado do diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni.

O mesmo documento informa que estas pessoas estão a ser assistidas nas estruturas de apoio e residência dos serviços de Caridade e Esmola da Santa Sé.