FC Porto inicia preparação do jogo com o Farense

O FC Porto iniciou a preparação do jogo com o Farense, da jornada 15 do campeonato, na manhã desta quarta-feira, poucas horas depois daderrota com o Sporting, nas meias-finais da Taça da Liga.

Sérgio Conceição não conta com quatro jogadores, a recuperar de Covid-19: Otávio, Evanilson, Luis Díaz e Sérgio Oliveira. Mbaye (trabalho no ginásio) e Marcano (treino condicionado) continuam lesionados e também estão indisponíveis para o jogo no Algarve.

De volta às opções está Taremi, que cumpriu castigo no encontro com o Sporting, como consequência da expulsão no clássico.

O FC Porto, 2.º classificado da I Liga, quatro pontos atrás do líder Sporting, joga na segunda-feira no São Luís, com o Farense, 16.º da tabela. O início da partida está marcada para as 20h30. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.