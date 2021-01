Cândido Costa: "Entendo a frustração do Sérgio e aplaudo a ousadia do Rúben Amorim"

Conceição "sentiu a pancada no final" de um jogo que para o ex-avançado teve um "FC Porto mais forte, com mais oportunidades", mas também um "Sporting que segue em frente com justiça".

A finalizar fica o aviso depois do empate com o Benfica e a derrota com o Sporting.

"Convém que os rivais do FC Porto não andem assim tão distraídos. Há sempre um FC Porto que emerge da aparente fragilidade. Até acho, que é superconveniente parecer que está meio adormecido, que está frágil. Por norma Sérgio Conceição tem tido a mestria de catapultar a equipa dessa aparente exposição pública de fragilidade, para um FC Porto com muita energia, muita vontade de contrariar essa sensação. No fundo, o que está alicerçado no FC Porto, que poucos podem vencer muitos", acentua Cândido Costa.