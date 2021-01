SNS. PS apela à Ordem dos Médicos para reconhecer clínicos formados na Venezuela

Veja também:

O PS pediu esta quarta-feira à Ordem dos Médicos para reconhecer os cerca de 100 profissionais de saúde formados na Venezuela e que estão em Portugal a desempenhar outras profissões, não podendo reforçar o combate à pandemia de Covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O apelo do Secretário-geral adjunto do José Luís Carneiro foi deixado no programa "Casa Comum" da Renascença.

"Era muito importante que houvesse aqui uma abertura da Ordem dos Médicos e de outras instituições para conseguirmos reconhecer cerca de 100 profissionais luso-venezuelanos na área da saúde, incluindo médicos, enfermeiros e outras áreas do conhecimento, para podemos contar com eles, porque se encontram no nosso país para reforçar a capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde", exorta o deputado e número dois do aparelho socialista.

O apelo merece a concordância de Paulo Rangel que pede flexibilidade no reconhecimento destes profissionais a quem o eurodeputado do PSD associa "perfeitas capacidades" para ajudar a combater a pandemia em Portugal. Noutro plano, Rangel admite o fecho das escolas - "não sei se todas" - acentuando que se tivesse acontecido um encerramento das actividades lectivas para alunos a partir dos 15 anos "ou eventualmente até aos 12" teria sido possível salvar o encerramento das escolas das crianças mais novas.