Rui Rio pede a Costa que encerre escolas já na quinta-feira

“Faço-lhe um apelo público para que determine o encerramento das escolas” a partir de quinta-feira, escreve Rui Rio, em comunicado, no seguimento das notícias de que Costa “vai repensar, ainda hoje, a questão das aulas presenciais”.

O presidente do PSD, Rui Rio, pediu esta quarta-feira ao primeiro-ministro, António Costa, que encerre as escolas, a partir de quinta-feira, como forma de conter a epidemia de Covid-19.

As ministras de Estado e da Presidência e da Saúde

Esta quarta-feira, o Presidente da República adiantou que o Governo poderá decidir sobre o encerramento das escolas já "nas próximas horas", estando prevista uma reunião para o final do dia entre as ministras de Estado e da Presidência e da Saúde com epidemiologistas.



Portugal voltou a atingir esta quarta-feira um novo máximo de infeções e mortes por Covid-19 desde o início da epidemia em Portugal, em março do ano passado. Entre ontem e hoje morreram 219 pessoas e 14.647 foram diagnosticadas com a doença.

