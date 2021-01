De Marisa a Marcelo. Socialistas votam em (quase) todos os candidatos

Mal comparado assim foi com o PS e os apoios para as presidenciais. A comissão nacional que ia discutir o tema custou a realizar-se, foi, de resto, adiada duas vezes e, finalmente, em Novembro os dirigentes nacionais aprovaram a deliberação que deu liberdade de voto.

O episódio na Autoreuropa conta como apoio de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa? Não contando, conta, pelo menos, como um desejo mal escondido do primeiro-ministro e secretário-geral do PS de que a recandidatura e reeleição do Presidente da República se concretizassem. E, assim, tudo aconteceu num insólito 13 de maio de 2020 , o ano um da pandemia.

Carlos César é um dos ódiozinhos de estimação de Ana Gomes. Ou vice-versa, trocando-se mimos com frequência. A candidata presidencial já chegou a classificar o presidente do PS como um "aparatchick" e ele não se faz rogado em responder de forma gelada.

Isto tudo mesmo depois dos pedidos do secretário-geral do PS e primeiro-ministro António Costa ter pedido reserva aos ministros sobre as presidenciais.

A deliberação da comissão nacional de Novembro menciona a candidata presidencial Ana Gomes como "distinta militante socialista" e mais nada. O documento diz ainda que o PS "faz uma avaliação positiva do actual mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa".

Questionado se ver Marcelo reeleito não seria desagradável, o presidente socialista não podia ser mais claro: "aprecio a forma como Marcelo Rebelo de Sousa tem desenvolvido o seu mandato, em condições complexas do ponto de vista institucional, agora até somadas com a sua conduta ao longo desta crise sanitária e na sua relação com as outras instituições do poder político.Aprecio a forma como ele tem desempenhado as suas funções". Mais apoio que isto, é difícil.

Medina apoia Marcelo, Ana Catarina Mendes não diz

Fernando Medina logo na comissão nacional de novembro fez questão de declarar apoio à recandidatura do actual Presidente da República, com o presidente da câmara de Lisboa e membro do Secretariado Nacional do PS a elogiar a forma como Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido o mandato de chefe de Estado, dizendo que tencionava votar nele.

Muito pouco clara tem sido a posição da líder parlamentar socialista. Ana Catarina Mendes até agora não disse quem apoia nestas presidenciais e dizer em entrevista ao Observador que prefere votar em Marcelo do que num candidato do PCP ou do Bloco de Esquerda foi o mais próximo que conseguiu. Sobre Ana Gomes, nada.

Duarte, o outro delfim

Amigo de Pedro Nuno Santos, o secretário de estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, segue os passos do ministro das infraestruturas e apoia Ana Gomes.

No anúncio de apoio na rede social Facebook, Duarte Cordeiro opta pelo tom cordial e diplomático que o caracteriza e diz "reconhecer aspectos positivos no mandato do actual Presidente da República, designadamente o seu contributo para a estabilização da vida política nacional e o seu papel no combate a esta pandemia".

Mas, como há sempre um "mas", o líder da distrital do PS de Lisboa, ressalva que entende que "não deve apoiar uma candidatura de direita, com uma visão política da sociedade distinta" da sua.

Assim, diz acreditar que "será uma candidatura progressista, humanista, ambientalista, de defesa da liberdade, pelo combate às desiguladdes e de convergência no combate à extrema direita, à xenofobia, ao reacionarismo e ao conservadorismo" e até fala do "espírito inconformado e lutador" da candidata.

PAR apoia PR

Ana Gomes surgiu na cúpula do PS pela mão de Eduardo Ferro Rodrigues, quando este era secretário-geral do partido, ficando como secretária nacional para as Relações Internacionais em 2003, tendo ambos vivido os difíceis anos do escândalo Casa Pia que atingiu o PS em cheio (episódio longamente contado de viva voz no recente livro "Ana Gomes, a vida e o mundo", do jornalista João Pedro Henriques, pela Palimpsesto).

A candidata presidencial foi buscar o homem de mão de Ferro na altura, Paulo Pedroso, para director nacional da campanha, mas o Presidente da Assembleia da República já terá decidido há muito tempo o apoio a Marcelo.

E foi dos primeiros a fazê-lo publicamente, tendo mesmo dito que votaria no actual chefe de Estado "se as eleições fossem amanhã". Estávamos então em abril de 2019 e isto foi dito em entrevista ao jornal Público.

Os três senadores que apoiam Ana Gomes

Logo à cabeça Manuel Alegre. Na primeira semana de campanha oficial para as presidenciais apareceu numa das videoconferências de Ana Gomes, dizendo-se "amigo" de Marcelo Rebelo de Sousa e a reconhecer que lhe deve "até bastantes atenções, mas a eleição presidencial não é uma coroação, é uma escolha" e o presidente-recandidato não é da "família política" do ex-deputado socialista.

O voto em Marcelo que muitos no PS admitem, para o ex-deputado e histórico do partido está fora de causa, porque não têm "a mesma história, nem a mesma memória" e quem representa a família política socialista, para Alegre, é Ana Gomes.

Alegre não poupou a cúpula socialista dizendo que a "não comparência do Partido Socialista" nestas eleições "criou aqui um vazio e é até uma forma de desvalorizar o regime semipresidencial de que o PS é fundador".

Dois outros históricos socialistas e que já tiveram funções de relevo, quer no governo, quer na direção do partido, ou apareceram na campanha de Ana Gomes ou ainda vão aparecer. São os casos dos ex-ministros José Vera Jardim e de João Cravinho, este último que ao longo dos anos tem sido o rosto do PS na apresentação de propostas de combate à corrupção, tema caro à candidata presidencial.

A Juventude Socialista ou a aposta numa tripla

No arranque do período oficial de campanha eleitoral, a 10 janeiro, a Juventude Socialista (JS), liderada por Miguel Costa Matos - o mais jovem deputado à Assembleia da República e que já pertenceu ao gabinete do primeiro-ministro António Costa, como assessor económico - emitiu um comunicado a optar por uma neutralidade de esquerda.

A JS aconselha ao voto em Ana Gomes, Marisa Matias (a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda) ou em João Ferreira (que tem o apoio de base do PCP do qual é dirigente nacional), propondo que os jovens socialistas se envolvam nas respectivas campanhas. Marcelo, que como já vimos é apoiado por boa parte da cúpula do PS, fica de fora.

Isabel e Ascenso só vêem João

Na primeira semana de campanha oficial, na mesma manhã em que se discutia no parlamento mais um estado de emergência, uma deputada socialista despede-se da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e sobe até às esplanadas da Praça das Flores, em Lisboa.

Trata-se de Isabel Moreira que tem ali encontro marcado com o candidato presidencial João Ferreira, apoiado pelo Partido Comunista Português do qual é, de resto, dirigente nacional.

Isabel, que entrou para o PS com ficha assinada por Mário Soares disse aí aos jornalistas que apoia João Ferreira porque este "tem uma adesão correctíssima àquilo que são os poderes do Presidente da República, não inventando poderes que não existem, não se substituindo ao executivo, não se substituindo aos tribunais, não aderindo a uma visão de uma justiça populista".

Questionada se isto acontece por oposição a Ana Gomes, a candidata socialista que não tem o apoio do partido, Isabel Moreira é sibilina respondendo que "evidentemente" não encontra "noutros candidatos e noutras candidatas essas visões" e que João Ferreira "não faz uma única cedência ao populismo".

Na mesma linha vai o antigo secretário de estado da Administração Interna Ascenso Simões, também ele deputado, católico e conotado com a ala mais à direita do PS. Sobre o apoio a João Ferreira diz que foi "muito pensado e que resulta de uma avaliação do que está em causa" nestas eleições.

Numa publicação na rede social Facebook, Ascenso explicou que João Ferreira "tem uma visão da função presidencial muito semelhante" à siua e que "o voto nesta candidatura é, também, uma apreciação do valor da pluralidade" da democracia "nestes tempos duros".

O ex-ministro, o ministro, o secretário de estado e a ex-secretária de estado

Tem sido interessante ver como Adalberto Campos Fernandes, desde o início da pandemia, se tem multiplicado em opiniões, sobretudo críticas, em relação à sua sucessora na pasta da saúde, não escondendo o travo amargo por ter sido arredado do governo a contragosto.