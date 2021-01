Novos máximos. Mais 219 mortos e 14.647 novos casos Covid em 24 horas

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde indica que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 219 mortes e 14.647 novos casos de Covid-19. Estes números representam novos máximos diários, quer de vítimas mortais, quer de novas infeções.

O número de internados mantém a tendência de crescimento. Há agora 5.493 pessoas internadas com Covid, mais 202 do que ontem, das quais 681 em cuidados intensivos (mais 11 do que ontem).

Só em Lisboa e Vale do Tejo há registo de quase seis mil casos (5.593), no Norte 5.097, no Centro 2.780, no Alentejo 603, no Algarve 459, na Madeira 72, nos Açores 43.

No que diz respeito aos novos casos por faixa etária, pela primeira vez, nas últimas 24 horas a faixa etária entre os 10 e os 19 anos regista um aumento diário perto dos 1.500 casos (1.448). Há ainda três faixas etárias que registam mais de dois mil novos casos em 24 horas (entre os 30 e os 39 anos; entre os 40 e os 49 anos e entre os 50 e os 59 anos).

De acordo com os dados agora conhecidos, 89% das vítimas mortais tinham mais de 80 anos (147), 17 óbitos entre os 60 e os 69 anos, cinco entre os 50 e os 59 anos, três entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 30 e 39 anos e outra morte entre os 20 e os 29 anos.

Há neste momento 143.776 casos ativos da doença.

Os especialistas, na mais recente reunião do Infarmed, previam números desta magnitude só no final de janeiro.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 581.605 casos da doença, dos quais 9.465 morreram e 428.364 recuperaram.