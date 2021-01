Despiste durante transporte de vacinas inutilizou dois frascos, 82 estão "em bom estado"

Veja também:

Do total de vacinas contra a Covid-19 que estavam a ser transportadas numa carrinha que se despistou esta quarta-feira na A2, apenas duas parecem, para já, ter ficado inutilizadas, adianta o Infarmed.

A carrinha, que sofreu o despiste pelas 11h30, durante a distribuição para pontos de vacinação no Alentejo, transportava 152 frascos de vacinas da Pfizer/BioNTech. Desses, indica a agência do medicamento em comunicado. Desses, "já há confirmação de que 82 estão em bom estado", havendo ainda "68 frascos que permanecem sob observação" e "tendo dois frascos ficado inutilizados".

Mal se deu o acidente, tinha indicado o SNS numa nota divulgada à tarde, os frascos com as doses de vacinas "foram imediatamente transportados pela equipa da GNR, que estava a fazer a escola do transporte, para o Centro Hospitalar mais próximo do local".