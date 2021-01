Covid-19. Costa reunido com ministros sobre eventual encerramento das escolas

O primeiro-ministro, António Costa, está reunido por videoconferência com as ministras da Saúde, Marta Temido, de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva e com os ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do Ensino Superior, Manuel Heitor.

A informação é avançada pela RTP.

Antonio Costa está a analisar a informação reclhida pelos epidemiologistas e a preparar o Conselho de Ministros desta quinta-feira, de onde sairá uma decisão sobre um eventual encerramento das escolas, face ao agravamento dos números da pandemia em Portugal.

Esta quarta-feira, o Presidente da República afirmou que o Governo vai ponderar o eventual encerramento das escolas, podendo tomar uma decisão antes da sessão alargada com epidemiologistas marcada para terça-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa falava perante cerca de 50 alunos no auditório da Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, numa ação de campanha como candidato às eleições presidenciais do próximo domingo.

Segundo o chefe de Estado, o Governo irá ponderar "se se deve esperar até à sessão com os epidemiologistas marcada para terça-feira" para tomar uma decisão sobre a manutenção ou não da abertura de escolas, devido à pandemia de covid-19.

"É uma questão que se vai colocar entre hoje e amanhã [quinta-feira] - não foi antes porque o primeiro-ministro não está em território português", acrescentou, referindo que António Costa regressa hoje de Bruxelas, onde esteve a apresentar o programa da presidência portuguesa da União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou como "dados adicionais relevantes" a ter em conta nessa decisão o crescimento de casos em Portugal da "variante britânica" do novo coronavírus e a "disseminação social nas escolas".

"É essa a ponderação muito serena que tem de se fazer", afirmou.

