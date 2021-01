Confinamento geral, parte II. Menos carros mas quase as mesmas pessoas em transportes

Interroga-se sobre o que faltará para que os portugueses que possam ficar em casa cumpram de facto as medidas em vigor . E lembra o cenário com o qual lida diariamente, por ser funcionária do Hospital de Santa Maria. "É apanharem um ‘escaldão’. Mesmo. Enquanto não passar por eles [a Covid], eles não têm cuidado".

"São as pessoas que se vêm por aí sentadas, juntas, à conversa. E nas camionetas. Eu saio do trabalho às 15h00, não há muita gente. Mas agora, às 6h30, ainda há muita gente no metro, é o primeiro", conta.

Entre eles, Ermelinda Real, que espera pela primeira composição do dia para chegar ao trabalho. Nota que há menos pessoas do que ontem. Sendo certo que há algo que a preocupa.

Neste primeiro dia de mais restrições para combater a pandemia de Covid-19, que neste momento coloca Portugal no top do maior número de casos e de mortes associadas à doença, houve menos trânsito, mas não se notou menos pessoas nas ruas, porque, como as próprias fazem questão de dizer, "há trabalhos que não se fazem à distância".

De Odivelas à interface de Entrecampos, nenhum trânsito. E poucas pessoas à entrada para seguir viagem para o trabalho. Os autocarros chegam e partem com poucos passageiros.

Dali ao Cais do Sodré, o trajeto de carro é feito em poucos minutos. Na Avenida da Liberdade, só as folhas empurradas para o chão pelo vento do mau tempo enchem os passeios. Não se vê ninguém por volta das sete da manhã.

No Rossio, também deserto, lá estavam, junto ao edifício onde funcionava a antiga pastelaria Suíça, quatro policias: dois da PSP e dois municipais, à conversa e de modo a que, quem saísse da boca do Metro, com eles se cruzasse.

Não muito longe dali alguns cafés e pastelarias mantinham a porta de acesso bloqueada com uma mesa, em cima da qual está um frasco de álcool-gel. Colados à montra, alguns clientes, de café em copo de plástico na mão, a tentarem fugir da chuva miudinha que não parava de cair.

No Cais do Sodré, alguma azáfama própria do Mercado da Ribeira – com viaturas a descarregar frescos – contrastava com as poucas pessoas que por ali passavam.

Já na estação intermodal, a poucos passos de distância, dezenas de pessoas acabavam de chegar de Cacilhas e misturavam-se com os habituais utentes da CP e do Metropolitano.

Entre eles Carlos Martins, que acaba de chegar num comboio cheio de gente. "Parou em todas as estações desde Cascais", o que explica que dele tenham saído centenas de pessoas.

Não há diferenças em relação aos últimos dias. "Nenhuma, é igual. Não há diferença nenhuma. Eu penso que não é possível ser diferente, porque muitos não conseguem trabalhar a partir de casa. Máscaras, todos usam. Mas o comboio traz o mesmo número de pessoas de outros tempos", diz.

Daí que confesse que já há algum tempo que não se sente seguro em utilizar os transportes públicos. "Absolutamente. Não me sinto seguro. Eu trabalho e não tenho alternativa. Não vou comprar um carro para vir de carro, certamente".

E lá continua à espera que o supermercado da estação – onde já se forma uma fila com pelo menos uma dúzia de pessoas – abra portas, para fazer umas compras antes de ir para casa depois de uma noite de trabalho.