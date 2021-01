Cartão do Cidadão, passaporte ou carta de condução são documentos válidos para votar

Para votar nas eleições de domingo, para a Presidência da República, pode identificar-se com um destes três documentos: cartão do cidadão, passaporte ou carta de condução. É a secretária de Estado da Justiça quem o diz, nesta quarta-feira, na Renascença.

A lei eleitoral permite ainda que, sem uma identificação, possa apresentar-se com duas testemunhas. Mas, “na situação pandémica atual, recomenda-se que, se não tiver o cartão do cidadão, leve a carta condução ou o passaporte”, documentos com fotografia.

Neste momento, segundo Anabela Pedroso, cerca de 250 mil portugueses, “no país e no resto do mundo” terão o cartão de cidadão caducado.

No programa As Três da Manhã, a secretária de Estado garante que o Governo está a corrigir algumas falhas, nomeadamente no envio do cartão por correio e no agendamento.