​“Assim haja vacinas”. Coordenador do plano de vacinação admite dar prioridade a idosos

Veja também:

O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos, diz que “será exequível” tornar os idosos prioritários se houver vacinas disponíveis.

“Será exequível, assim haja vacinas”, disse Francisco Ramos à Renascença, sem, no entanto, querer gravar declarações.

A posição é assumida depois do primeiro-ministro António Costa ter admitido que o plano nacional podia ser revisto para incluir como prioritários os idosos com mais de 80 anos.

Esta mudança pretenderá contribuir para que a União Europeia alcance as metas estabelecidas de ter concluída a vacinação no fim de fevereiro, início de março, de 80% das pessoas a partir dos 80 anos e, no verão, de 70% da população adulta na Europa.