Explosão em prédio em Madrid faz pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas numa potente explosão que esta quarta-feira destruiu um edifício no centro de Madrid.

Um dos feridos foi transportado para o hospital em estado grave.

As equipas médicas estão no local a socorrer as vítimas no edifício que pertence à Igreja Católica.

Ainda se desconhecem as causas do incidente. No entanto, o alcaide local, José Luis Martínez Almeida, fez uma “avaliação preliminar com todas as precauções” da área da explosão e indicou que as causas apontam para uma explosão de gás, que explodiu na parte de cima do prédio.