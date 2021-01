Especialistas franceses desaconselham uso de máscaras de pano

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números As autoridades de saúde francesas estão a aconselhar as pessoas a não usarem máscaras de tecido feitas em casa, uma vez que estas oferecem menos proteção contra novas variantes altamente contagiosas do Covid-19, como a que tem origem no Reino Unido. Os especialistas que reportam ao Governo francês dizem que as máscaras sociais dificilmente impedirão a disseminação da "variante inglesa" ou de novas estirpes de coronavírus do Brasil e da África do Sul. O conselho dos especialistas, apresentado aos ministros na segunda-feira, mas não publicado, também sugeriu que França dobrasse sua regra de distanciamento social de um metro para dois metros.

O Conselho Superior de Saúde Pública de França (CSSPF) decidiu no fim de semana que muitas máscaras de pano, muitas vezes preferidas porque podem ser lavadas e reutilizadas, não garantiam proteção contra as novas variantes. “As máscaras de categoria 2 filtram apenas 70%, enquanto máscaras de categoria 1, como máscaras cirúrgicas, podem chegar a 95% se forem usadas corretamente. Como a variante é mais facilmente transmitida, é lógico usar máscaras com o maior poder de filtragem”, disse Daniel Camus, do Instituto Pasteur em Lille e um membro do CSSPF, ao France Info.