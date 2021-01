🔴 Em direto. Tomada de posse de Joe Biden como novo Presidente dos EUA

Joseph Biden assume esta quarta-feira a liderança dos Estados Unidos da América, tornando-se o 46.º Presidente daquele país, depois de quatro anos de Administração de Donald Trump.

A cerimónia de tomada de posse começa por volta das 16h00, hora de Portugal continental, e culmina com o juramento, que se realiza às 17h00.

Biden, acompanhado da sua vice-Presidente Kamala Harris, encontrará uma cidade de Washington ainda mais fortemente patrulhada por militares e polícias do que é normal num evento desta magnitude, devido aos incidentes recentes que levaram à invasão do Capitólio e às manifestações prometidas para esta quarta-feira por parte de apoiantes de Donald Trump, que continuam a rejeitar a sua derrota nas eleições de novembro.

Segundo a imprensa, e com base nas cerimónias e anos anteriores, os convidados devem chegar ao Capitólio antes das 16h00 e mais perto da hora chegam a dupla Biden e Harris, e as suas famílias.

A cerimónia começa com orações, proferidas este ano por um pastor evangélico e pelo padre Leo O'Donovan, um jesuíta que conhece Biden há décadas e que o desafiou, em 1992, a fazer um discurso na universidade de Georgetown sobre a importância da sua fé na sua atividade política.

Seguem-se algumas declarações e depois, por volta das 17h00, será Kamala Harris, primeiro, a fazer o juramento, seguida de Biden.

O novo Presidente dirigir-se-à então aos presentes, antes de se dar por terminada a parte pública da cerimónia e de Biden entrar para o Capitólio para assinar a documentação necessária.

Antes do fim do dia Joe Biden, que enquanto Presidente, é também responsável máximo pelas forças armadas, passará em revista as tropas reunidas diante em Washington para o efeito e depois seguirá para o cemitério nacional de Arlington onde se encontrará com os ex-Presidentes vivos, à exceção de Donald Trump, que se recusou a tomar parte em qualquer um destes eventos, rompendo assim com a tradição.

Só depois de tudo isto é que Biden será escoltado até à Casa Branca, a sua nova residência, mas que conhece bem depois de ter passado oito anos a servir o país como vice-Presidente, com Barack Obama.