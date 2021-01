Donald Trump deixa a Casa Branca, mas promete “voltaremos, de alguma forma”

Donald Trump saiu esta quarta-feira de Washington, abandonando a cidade antes da tomada de posse de Joe Biden mas deixando no ar a promessa de regressar “de alguma forma”.

O 45.º Presidente dos Estados Unidos saiu da Casa Branca com a sua mulher Melania pouco depois das 8h locais, cerca das 13h em Portugal continental, e foi transportado de helicóptero para uma base aérea onde discursou a um grupo de apoiantes que se reuniu para se despedir dele.

Depois de elencar os sucessos alcançados pela sua Administração, Trump prometeu aos seus apoiantes “nós estaremos de volta, de alguma forma” antes de partir para a Florida.

A despedida de Trump, que rompe com séculos de tradição e com os princípios básicos da cordialidade ao não marcar presença na tomada de posse de Joe Biden, expôs o estado fraturado do Partido Republicano, uma vez que nenhum alto responsável do partido esteve presente na sua despedida, nem sequer o seu vice-Presidente Mike Pence.

Trump será substituído na Casa Branca por Joe Biden, que aos 78 anos torna-se o mais velho a assumir a Presidência na história daquele país. A cerimónia de tomada de posse e juramento será mais limitada do que é normal, por causa da pandemia, e conta com uma operação de segurança mais reforçada do que é normal, por causa dos recentes eventos que culminaram no ataque e invasão do Capitólio que matou pelo menos cinco pessoas.

No seu discurso final enquanto Presidente, Trump elencou sucessos como o “milagre médico” que foi a descoberta de uma vacina para a Covid-19 em menos de um ano e afirmou que servir como Presidente dos Estados Unidos tinha sido “a maior honra” da sua vida.