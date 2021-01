Biden, um Presidente “normal” com uma agenda progressista

Apesar da força dos Clinton no aparelho do partido e da gigantesca máquina política que controlavam, Biden sabia que Hillary tinha vulnerabilidades eleitorais. Tinha muitos anticorpos dentro e fora do Partido Democrático, não penetrava nas bases mais tradicionais do partido e isso abria-lhe a ele perspetivas para as primárias. Especialmente para os quatro primeiros duelos decisivos: Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul. E, para estes combates, o financiamento já estava assegurado.

No outono de 2015, a pressão para tomar uma decisão sobre a candidatura à Casa Branca era grande. O tempo estava a esgotar-se, os adversários já estavam no terreno, os apoiantes estavam ansiosos por começar a trabalhar e a montar o aparelho. Não era possível prolongar mais a hesitação.

Mas ele soube esperar pelo terreno que lhe era mais favorável e reergueu-se na Carolina do Sul, sem dar hipótese aos rivais. Quer na eleição geral, quando as mentiras e o despudor de Trump pareciam valer mais votos do que a decência e o realismo dele. A sua confiança e resiliência ficaram bem patentes na própria noite eleitoral e nos dias seguintes.

Prognosticaram-lhe o falhanço por várias vezes. Está velho, não tem carisma, não entusiasma, é cinzento, não tem energia para se bater com Trump. As “sentenças” proliferaram. Deram-no como morto politicamente. Quer nas primárias, quando a balança parecia pender mais para a deriva esquerdista do que para a moderação centrista.

Ele não tinha os anticorpos de Hillary, não era impopular junto dos setores tradicionais do partido, não era arrogante, não sofria de esquerdismo, não esquecia a comunidade negra e outras minorias, não abandonava os esquecidos pela globalização, e não tinha esqueletos no armário. Era um moderado, sensato, pragmático, homem de Estado empenhado em fazer regressar a América a tempos “normais”. Era, é, um homem “normal”. Apenas isso, um homem “normal” num tempo em que o país mergulhou num estado permanente de “exceção” .

Mas a vida reserva surpresas extraordinárias. Com um Presidente disfuncional, ignorante e incompetente como nunca se tinha visto, com um Partido Democrático sem pesos pesados elegíveis para a Casa Branca, Biden espreitou uma oportunidade onde outros viam um desastre, talvez uma humilhação.

Aos 74 anos, Biden parecia definitivamente arredado de um sonho natural para quem se envolveu na política desde muito cedo. Ele foi senador com 37 anos, serviu mais de 40 anos no Congresso, candidatou-se cinco vezes nas primárias, foi vice do primeiro presidente negro da história do país e agora estava a apanhar o comboio em Washington DC pela última vez para regressar ao seu Delaware natal.

Sim, porque a tradição é que o vice-presidente tente suceder ao seu presidente. Alguns ganharam, alguns perderam, mas se o vice-presidente quiser, dificilmente alguém lhe disputa a corrida à Casa Branca com sucesso no seu partido.

Sabe-se o que aconteceu depois. Clinton ganhou as primárias para perder a eleição para Donald Trump. E Biden, que já havia tentado mais do que uma vez a sua sorte em corridas à Casa Branca, perdeu a sua grande oportunidade de se tornar presidente.

“Eu devia ter adivinhado, suponho”, escreveu mais tarde, dando conta da “ira” que isso lhe causou. “Conhecia o perigo que isso acarretava, sobretudo no atual estado emocional. Se aquela história sobre o Beau surgisse na minha audiência, temia não conseguir controlar a ira. E diria ou faria algo de que me arrependeria”, ponderou o potencial candidato. Naquele dia, Joe Biden desistiu de avançar para a Casa Branca, deixando o terreno livre para Hillary Clinton e Bernie Sanders.

No dia 6 de outubro, um artigo publicado no Politico insinua que esse seria o principal “argumento” da sua candidatura. Que a sua campanha se basearia na manipulação das emoções do eleitorado para com alguém que acabou de perder um filho. Uma ideia que lhe causou “repugnância” e que o levou a compreender subitamente como seria a oposição à sua candidatura.

Num contexto político que tinha por favorável, tudo se jogava no terreno emocional, um terreno árduo, sobretudo após a morte de um filho. Numa vida marcada muito cedo pela tragédia – quando perdeu a mulher e uma filha bebé num acidente de automóvel – Biden estava a lidar pela segunda vez com o infortúnio.

Pouca gente poderia ser mais diferente de Trump do que ele. A maior das qualidades que lhe atribuem – a empatia – é exercitada sobretudo em momentos de dor. O que não surpreende. Ele sabe bem o que os outros sofrem por experiência própria. E essa empatia alarga-se ao domínio coletivo quando estão em causa injustiças sociais.

Por isso, a sua presidência será também uma tentativa de reparar as feridas de um país dividido como nunca, tribalizado politicamente, mergulhado numa crise moral e de cidadania que atingiu o zénite no passado dia 6 com o assalto ao Capitólio.

Sarar feridas

Será nesse mesmo Capitólio que Biden começará a sarar as feridas, tentando compromissos políticos com os seus adversários. Antes de tudo com um pacote financeiro para combater a pandemia e os seus efeitos. São 1,9 biliões (trillion) repartidos por vacinação e testes, reabertura de escolas, envio de cheques de 2000 dólares a cada americano, aumento do subsídio de desemprego de 300 para 400 dólares por semana e alargamento do seu prazo até setembro, suspensão de despejos, suspensão de pagamento das dívidas dos estudantes, aumento do salário mínimo para 15 dólares por hora, consagração de 14 semanas de baixa médica paga, subsídios aos estados e cidades, linhas de crédito a juro muito baixo para as empresas.

É o Plano de Resgate da América, assim lhe chamou o novo Presidente, que vai tentar obter um consenso bipartidário no Congresso para o aprovar. Mas se isso não for possível, está em boa posição para avançar só com os votos do seu partido. E não falta entre os democratas quem lembre que os próximos dois anos são cruciais para introduzir reformas no país, porque o partido controla as duas câmaras do Congresso. Não cometer o mesmo erro de Obama nos seus dois primeiros anos, parece ser o alerta geral entre os democratas.

Mas Biden não quer ficar por aqui. Quer reformar a política de imigração, dando uma perspetiva de oito anos para aceder à cidadania aos milhões de indocumentados. Conceder já autorização de residência aos filhos de imigrantes que não conhecem outra pátria (dreamers), acabar com a proibição de entrada de pessoas provenientes de países muçulmanos, que Trump aprovou logo no início do seu mandato, promover a reunificação familiar, acabar com limites de vistos para quem quer fazer doutoramentos nos EUA, sobretudo nas áreas de engenharia, alta tecnologia e matemática, combater as causas da imigração ajudando os países da América Central. Nesta questão pode contar seguramente com a oposição republicana, que acusa os democratas de terem uma política de “fronteiras abertas”.