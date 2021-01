Biden anuncia retorno dos EUA ao acordo de Paris e suspende exploração de petróleo no Ártico

O novo Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira, horas depois de ter tomado posse, o regresso ao Acordo do Clima de Paris, a principal de uma série de ordens executivas cujo objetivo é devolver os EUA ao leme do combate ao aquecimento global.

Entre as medidas anunciadas conta-se uma ordem para rever todas as decisões de Donald Trump que enfraqueceram as proteções climáticas, a revogação de uma licença para a exploração de petróleo vindo do Canadá através do oleoduto Keystone XL e uma moratória sobre todas as atividades de exploração de petróleo e gás no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, que a administração Trump tinha recentemente autorizado.