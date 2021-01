Paulo Jorge Pereira: "Acreditava plenamente que podíamos vencer a Noruega"

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de andebol, ficou satisfeito pela exibição da sua equipa, que se bateu contra a vice-campeã do mundo Noruega, mas não esconde a desilusão pela derrota.

"Não vamos dizer que perder por um é bom, porque essa é não é a nossa forma de estar. Posso resumir este momento com dois sentimentos: de tristeza porque podíamos ter ganhando este jogo, se tivéssemos feito um pouco melhor no final; mas por outro lado sinto orgulho por estes jogadores que se bateram por ganhar a uma das melhores seleções do mundo", terminou.

A seleção portuguesa de andebol perdeu, esta quarta-feira, por 29-28, contra a vice-campeã do mundo Noruega, na primeira partida da Main Round do Mundial da modalidade. A seleção portuguesa volta a jogar na sexta-feira, às 14h30, contra a Suíça.