"Meia" e Maratona de Lisboa no calendário oficial da World Athletics

A Meia-maratona de Lisboa, com uma edição excecionalmente em setembro, e a Maratona de Lisboa, em outubro, são as duas principais provas portuguesas que integram o calendário internacional de corridas de estrada, divulgado esta quarta-feira pela World Athletics.

Além dessas duas corridas, também está na lista a meia-maratona Luso (Ponte Vasco da Gama), que se disputa no mesmo dia que a maratona da capital portuguesa, em 17 de outubro.

No total, são 191 corridas, em 49 países diferentes, a receber o selo de garantia da Federação internacional da modalidade, a começar já a 31 de janeiro no Japão, com a maratona feminina de Osaka.

Habitualmente corrida na primavera, já se sabia que este ano a Meia-maratona de Lisboa avançava cerca de quatro meses, por causa da pandemia de covid-19.

Foi adiada de 09 de maio para 12 de setembro, com a organização a explicar que não queria uma prova “condicionada”, mas sim com “todas as condições de segurança e saúde pública asseguradas para um evento desta dimensão”.

Já a Maratona de Lisboa e a Luso Meia-maratona, mantêm a data de 17 de outubro, isto depois de também terem perdido a edição de 2020.

Em adaptação à nova realidade ditada pela pandemia, foi alterado para este ano a classificação das provas, que até agora recebiam classificações de platina, ouro, prata e bronze. Em 2021, serão apenas três níveis - o WA, o WA Elite e o WA Elite Platina.

As três corridas portuguesas são do nível mais baixo, que implica a realização há pelo menos dois anos e um certificado internacional de medição do percurso.

O estatuto de platina fica reservado este ano para 10 maratonas: Nagoya (Japão), Berlim, Londres, Chicago, Boston, Amesterdão, Tóquio, Nova Iorque, Xangai e Valência.