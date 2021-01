Andebol. Portugal perde pela margem mínima contra o vice-campeão do Mundo

A seleção portuguesa de andebol perdeu, esta quarta-feira, por 29-28, contra a vice-campeã do mundo Noruega, na primeira partida da Main Round do Mundial da modalidade.

Portugal entrava nesta fase já com quatro pontos somados, depois dos resultados da primeira ronda, enquanto a Noruega somava apenas dois.



Paulo Jorge Pereira alinhou de início com Quintana, Branquinho, André Gomes, Rui Silva, Belone Moreira, Portela e Alexis Borges.

O jogo foi praticamente sempre equilibrado, com a Noruega a chegar a vencer ao intervalo, por 16-14. Portugal aproximou as contas no segundo tempo, chegou a empatar, e teve uma oportunidade de empatar nos últimos segundos do jogo, mas Rui Silva enviou a bola ao ferro.



Pedro Portela e Miguel Martins foram os melhores marcadores da seleção portuguesa, com cinco cada. A seleção portuguesa volta a jogar na sexta-feira, às 14h30, contra a Suíça.