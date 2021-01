Suplente de ouro. Jovane derruba FC Porto e apura Sporting para a final

O Sporting apurou-se para a final da Taça da Liga, esta terça-feira, ao derrotar o FC Porto, por 2-1, na meia-final, em Leiria.

Foi apenas aos 79 minutos, quando o jogo parecia encaminhado para o desempate por grandes penalidades, que Moussa Marega galgou metade do campo entre meia equipa do Sporting e atirou, enrolado, a contar, com Adán a ficar mal na fotografia.



A perder, Rúben Amorim lançou Jovane Cabral e a aposta saiu certa. Aos 86 minutos, o extremo caboverdiano caçou uma bola solta na área e disparou para um golaço. Já nos descontos, recebeu de Pedro Gonçalves e, na cara de Diogo Costa, não perdoou.

O bis de Jovane Cabral apura o Sporting para a final, onde aguarda por Benfica ou Sporting de Braga, que disputam a outra vaga.

Os encarnados têm cinco casos de Covid-19 entre o plantel principal - Gilberto, Vertonghen, Waldschmidt, Diogo Gonçalves e Grimaldo -, mais 12 entre "staff" e equipa técnica - um deles o presidente, Luís Filipe Vieira. Contudo, já garantiram que vão a jogo.

A segunda meia-final da Taça da Liga está marcada para quarta-feira, às 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Quem vencer defrontará o Sporting na final, agendada para sábado, às 19h45, no mesmo estádio. Os dois encontros terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Recorde o "minuto a minuto" do jogo: