Rio Ave transfere Diego Lopes para Singapura

O Rio Ave anunciou, esta quarta-feira, a venda de Diego Lopes para o Lion City Sailors, de Singapura.

No site oficial, o Rio Ave informa que a transferência do médio brasileiro, de 26 anos, é definitiva e tem "efeitos imediatos". De acordo com o clube de Singapura, Diego Lopes custou 1,8 milhões de euros.

Diego Lopes termina, assim, uma ligação ao Rio Ave de sete temporadas, distribuídas por dois períodos. Esta época, leva um golo e duas assistências em 15 jogos.

O criativo chegou ao clube verde e branco com apenas 18 anos, em 2012, e lá ficou por três épocas, antes de rumar ao Benfica e ser emprestado a Kayserispor, América Mineiro e Panetolikos. Regressou a Vila do Conde em 2017/18, por mais quatro épocas.