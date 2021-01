Villarreal empata e não perde oportunidade de subir ao pódio

O Villarreal empatou, em casa, contra o Granada, a dois golos e perdeu a oportunidade de subir ao pódio da La Liga.

Roberto Soldado abriu o marcador para o Granada, aos 21 minutos de jogo, com resposta rápida do Villarreal, por Pena, aos 29 minutos de jogo.

Moi Gómez virou o resultado aos 65 minutos, de grande penalidade, mas Kenedy apontou o último golo, voltando a igualar o marcador, aos 75 minutos da partida.

Brice foi expulso aos 91 minutos, numa grande penalidade para a equipa da casa, que Paco Alcácer não foi capaz de aproveitar. Os portugueses Domingos Duarte e Rui Silva foram titulares e somaram os 90 minutos da partida, enquanto que João Costa ficou no banco de suplentes.

Com este resultado, o Villarreal mantém-se em lugar de Liga dos Campeões, no quarto lugar, com 33 pontos, mas perde oportunidade de subir ao pódio. Já o Granada mantém o sétimo posto, com 28 pontos.