Nem 11 contra 10. Real Madrid eliminado por equipa da terceira divisão

O Real Madrid caiu com estrondo da Taça do Rei, esta quarta-feira, ao perder com o Alcoyano, equipa da terceira divisão espanhola.

Foi tiro e queda para a equipa de Zinedine Zidane, que sai logo à primeira da prova, nos 16 avos de final, com uma derrota por 2-1. Os campeões de Espanha até marcaram primeiro, por intermédio do ex-FC Porto Éder Militão. Porém, Jose Solbes empatou ao minuto 80.

O jogo foi para prolongamento, que começou de feição para o Real, com a expulsão de Ramon Lopez, por acumulação de amarelos.

Contudo, foi o Alcoyano a sorrir no fim. Aos 115 minutos, Juanan marcou o golo da vitória e condenou o Real Madrid a nova crise.