Marselha perde em casa e vê pódio mais distante

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, perdeu em casa contra o Lens, por 1-0, e está mais longe do pódio da Ligue 1.

Simon Banza marcou o único golo da partida para a equipa visitante, no segundo tempo, aos 59 minutos, assistido por Haidara.

O Marselha não vence há três jogos no campeonato e mantém o sexto lugar do campeonato, com 32 pontos, a quatro do Rennes e do Mónaco, mas com um jogo a menos do que o resto da concorrência.

Já o Lens continua em boa forma e ascende ao sétimo lugar, tendo apenas menos um ponto do que a equipa de André Villas-Boas.