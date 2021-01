Cristiano Ronaldo marca e Juventus vence primeiro troféu da época

Cristiano Ronaldo foi uma das figuras da Supertaça italiana, ao marcar um dos golos que deu à Juventus o primeiro título da temporada, contra o Nápoles.

O internacional português apontou o primeiro golo da partida, aos 64 minutos, na sequência de um canto. O Nápoles falhou o corte e Cristiano Ronaldo surgiu isolado na cara de Ospina e não vacilou, marcando o 20º golo da temporada.

Aos 79 minutos, o árbitro Paolo Valeri não viu uma grande penalidade, que foi mais tarde assinalada pelo VAR. Da marca, Insigne não conseguiu converter e atirou ao lado. Já perto do final, aos 96 minutos, Alvaro Morata fechou o resultado ao apontar o segundo da Juventus.

O internacional português Mário Rui foi titular e somoui os 90 minutos na equipa do Nápoles.

A Juventus vive um momento difícil no campeonato, onde ocupa o sexto lugar com 17 jornadas disputadas, com apenas 33 pontos, dez atrás do líder AC Milan, mas ergue o primeiro troféu da época. A "Vecchia Signora" vai defrontar o FC Porto em fevereiro, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.