Bayern de Munique vence em Augsburgo, mas não se livra de susto

O Bayern de Munique venceu, esta quarta-feira, em casa do Augsburgo, por 1-0, e continua líder isolado da Bundesliga.

Robert Lewandowski, melhor jogador do mundo em 2020, foi o autor do único golo da partida, logo aos 13 minutos, através de uma grande penalidade.

Ainda assim, o líder e campeão em título não se safou de um susto, quando viu uma grande penalidade assinalada perto do final, mas Finnbogason foi incapaz de a converter, aos 76 minutos de jogo.

Contas feitas, o Bayern de Munique continua com quatro pontos de vantagem para o Leipzig, que também venceu esta noite o Union Berlim, e soma agora 39 pontos. O Augsburgo soma a terceira derrota seguida e está no 12º posto, com 19 pontos.

Outros resultados

Schalke 04 1-2 Colónia

Arminia Bielefeld 3-0 Estugarda

Friburgo 2-2 Eintracht Frankfurt

RB Leipzig 1-0 Union Berlim