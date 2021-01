Grimaldo: "São dias difíceis em Portugal e na Europa"

19 casos positivos no Benfica

Devido à infeção por Covid-19, Grimaldo não é opção para o jogo desta quarta-feira com o Braga, a contar para as meias-finais da Taça da Liga. Além do lateral, Jorge Jesus não conta, pelas mesmas razões, com Waldschmidt, Gilberto, Diogo Gonçalves, Vertonghen, Otamendi e Nuno Tavares.

O clube anunciou, na terça-feira, a deteção de 17 novos casos positivos, entre eles cinco jogadores - Grimaldo, Waldschmidt, Gilberto, Diogo Gonçalves e Vertonghen -, o presidente Luís Filipe Vieira, o diretor técnico Luisão e três adjuntos de Jorge Jesus: João de Deus, Fernando Ferreira e Pietra.

Já esta quarta-feira, foi comunicado que Nuno Tavares e Otamendi também tiveram resultado positivo, nos testes realizados posteriormente.

Jorge Jesus, que desenvolveu sintomas gripais também foi submetido a novo teste, mas o resultado foi negativo e estará no banco frente ao Braga, em Leiria.

O treinador terá assistência de apenas um elemento da sua equipa técnica - Tiago Oliveira -, uma vez que os restantes estão infetados com Covid-19. No desafio das meias-finais da Taça da Liga será auxiliado por técnicos da equipa B.

Grimaldo fecha a sua mensagem, escrita em português, espanhol e inglês, com a confiança de que "juntos venceremos esta partida e derrotaremos um rival comum".