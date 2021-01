​António Simões: "Braga vai ser um teste à capacidade de resistência à adversidade do Benfica"

António Simões, antigo jogador do Benfica, acredita que o jogo contra o Sporting de Braga vai ter um teste à sua capacidade de resistência à adversidade. Uma equipa que, apesar das circunstâncias especiais, pode dar seguimento ao bom jogo efetuado no estádio do Dragão.

Jorge Jesus não pode contar com sete jogadores para o jogo desta noite com o Sporting de Braga por estarem infetados com Covid-19. O Benfica confirmou as infeções de Otamendi e Nuno Tavares que se juntam a Waldschmidt, Gilberto, Diogo Gonçalves, Vertonghen e Grimaldo que já tinham testado positivo.



Para António Simões, que foi campeão europeu pelos encarnados, o surto afeta o plantel, mas pode ser um teste de superação para o plantel e para dar continuidade à exibição contra o FC Porto, no Estádio do Dragão.

“A questão da Covid-19 tem influência espiritualmente e psicologicamente nos jogadores do Benfica. Mas estes são os momentos que nos testam e nos desafiam, se somos capazes ou não de os ultrapassar, e este é um jogo que acrescenta esses inconvenientes. Mas espero que a ligação que existe entre jogadores e equipa técnica permita encontrar soluções, e que cada um saiba o que tem de fazer. A última indicação que a equipa deu no Dragão foi interessante, e espero que mesmo com a ausência de alguns jogadores possa dar continuidade a essa melhoria, que foi evidente”, afirma.