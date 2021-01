Famalicão cancela Marchas Antoninas

Veja também:

A Câmara de Vila Nova de Famalicão decidiu cancelar a edição deste ano das Marchas Antoninas por “falta de condições para a preparação e ensaios por parte das marchas participantes, na sequência das limitações impostas pela pandemia da Covid-19”.

“Sabemos que as Marchas Antoninas são preparadas e pensadas pelas nossas associações com muito profissionalismo e afinco. Isso implica meses e meses de muita logística, preparação e ensaios e tal não é possível com os tempos incertos e difíceis que atualmente vivemos”, justifica o presidente da autarquia, Paulo Cunha.

De acordo com a autarquia, a decisão de cancelar o momento alto das Festas Antoninas de Famalicão não significa o total cancelamento de todo o programa cultural e desportivo da edição deste ano das festas do concelho, cuja realização será posteriormente avaliada pelo executivo municipal consoante a evolução do surto da Covid-19.

Refira-se ainda que da reunião com as cerca de 15 Instituições/associações que participam nas Marchas Antoninas, que decorreu no passado dia 13 de janeiro, ficou também decidido que o tema do desfile para o ano de 2022 será o mesmo que tinha sido aprovado para 2020 e adiado para 2021: “Jornais de Vila Nova”.

As centenárias Antoninas são as maiores festas do concelho de Vila Nova de Famalicão e um dos grandes cartazes turísticos do Norte de Portugal.