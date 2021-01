A sempre discutida Taça da Liga

Tornou-se já um clássico: por esta ou por aquela razão, a Taça da Liga tem repetido polémicas quase sucessivas ao longo dos anos, desde que foi criada na temporada de 2007/2008.

Aliás, começou mesmo sob mau augúrio esta competição, pois logo no ano seguinte o então árbitro Lucílio Batista envenenou a atribuição do título, colando-lhe assim uma imagem que perdura até aos tempos de hoje.

Desta feita, e para não variar, também está a haver mais espaço para a controvérsia do que para o debate sobre o primeiro jogo das meias-finais que logo à noite, no estádio Municipal de Leiria, vai colocar frente a frente o Sporting e o Futebol Clube do Porto.

Infelizmente, é a Covid-19 que está sobre a mesa de todas as discussões. Já não bastavam os estragos que a pandemia está a causar, também ao futebol, para que, por via desse flagelo, que nos atormenta a todos, se tornasse na principal razão para abordar.

Não vale a pena, por isso, dar mais tempo de antena ao assunto. Até logo à noite, à hora do jogo, tudo será certamente esclarecido, e a razão acabará por prevalecer.

Oxalá, evitando que se consume a ameaça portista de faltar ao jogo se aos leões for permitida a utilização de jogadores, até há pouco impedidos de o fazer.

Quanto ao jogo, e isso é o mais importante, estamos perante a possibilidade de uma verdadeira final, peses embora os problemas que afetam ambos os clubes, com incidência maior naqueles que aos dragões dizem respeito.

O Sporting vem de dois jogos sem ganhar, enquanto o Porto acaba de consentir um empate frente ao Benfica. E nenhum deles pode invocar razões que se desviem do facto de ambos nos terem mostrado uma qualidade de jogo que ficou aquém das suas reais possibilidades.

Não sendo um título, porque é tão simplesmente um troféu, a Taça da Liga representa, contudo, nesta fase, um bom momento de confirmar se estamos ou não perante as quatro melhores equipas da nossa Liga.