​Arcebispo de Washington reza pelas vítimas da pandemia

O cardeal Wilton Gregory, o primeiro arcebispo negro católico dos Estados Unidos, vai invocar esta terça-feira, em Washington, as cerca de 400 mil vítimas da pandemia da Covid-19 que já morreram no país até agora.



Durante a cerimónia, "400 luzes iluminarão o Lincoln Memorial Reflecting Pool, uma por cada mil vítimas".

Outros lugares e edifícios simbólicos dos Estados Unidos como, por exemplo, "o Empire State Building em Nova Iorque e a Space Needle em Seattle também serão iluminados", noticia o jornal Wahington Post.

Nesta vigília, o cardeal Gregory estará acompanhado por Yolanda Adams, que cantará “Aleluia”, e ainda por Lori Marie Key, uma enfermeira do Michigan que vai entoar o tema “Amazing Grace”.

Missa virtual na investidura de Joe Biden

Na tomada de posse do novo Presidente norte-americano, Joe Biden, o padre Jesuíta Thomas Reese presidirá esta quarta-feira, 20 de janeiro, a partir das 14h00, hora de Portugal continental, à celebração de uma Missa virtual através da plataforma Zoom.

Reese, um dos mais destacados comentadores do catolicismo nos Estados Unidos, foi um dos mais críticos da Administração Trump e das suas políticas que, em seu entender, "atentavam contra os valores básicos do Evangelho e do cristianismo".