Marcelo, Presidente de manhã e candidato "fortimel" à tarde

Marcelo Rebelo de Sousa chegou com ligeiro atraso à única iniciativa de campanha desta terça-feira, marcada para as 13h00: uma visita ao campus da Faculdade de Economia da Nova, em Carcavelos, e uma entrevista com alunos, a que a comunicação social não pôde assistir, mas que o candidato fez questão de resumir no final. Algumas perguntas "intimistas", disse, mas que afinal deram espaço para que o também Presidente deixasse recados. Sobre as medidas económicas de resposta à pandemia, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa fez eco das críticas que mais ouviu na primeira fase, a de que "passa muito tempo entre os anúncios dos apoios e chegarem ao terreno". E depois, a propósito da chamada bazuca europeia, fez questão de dizer que não gosta da palavra e de contextualizar como o que parece muito dinheiro pode não ser, afinal, suficiente: "Portugal vai receber muito dinheiro" da União Europeia, "40 e tal mil milhões [de euros], 50 e tal mil milhões, conforme os cálculos. Mas sabem em quanto é que já vai a conta da pandemia? 22 mil milhões, e estamos numa fase longe do fim da pandemia", avisou.

Também respondeu, recorrendo a notas que tomou numa folha, sobre o maior desafio do ano de 2021 além da pandemia: é a pandemia, afirmou, porque não se pode tirar esse fator da crise social e económica, que será tão mais duradoura quanto mais durar a pandemia. Churchill foi o político que mais o inspirou, "pelo que ganhou e pelo perdeu", o "Ulisses" de James Joyce, um dos livros mais marcantes, O "Leopardo" o filme que veria 10 vezes. E, questionado sobre se compraria um carro a qualquer líder partidário português, afirmou que sim, teria confiança em todos os eles, mas está mais preocupado em vender o seu, que diz que já precisa de ser trocado. Antes da entrada para a conversa, foi no fato de Presidente que respondeu sobre o reforço "intercalar" de medidas de confinamento, deixando claro que foi uma reação ao sinal que tinha deixado no domingo. "Eu achava que era importante dar um sinal político, e ele surgiu no dia seguinte", disse. E acrescentou que já tinha promulgado o decreto, ao mesmo tempo que a informação, vinda da Presidência da República, caía no telemóvel dos jornalistas.