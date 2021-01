Costa sobre alívio no Natal. "​Hoje, nunca nenhum de nós teria defendido aquelas medidas​"

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, reconhece que se a realidade da pandemia em dezembro fosse a atual o alívio de medidas permitido na época das festas de Natal não teria acontecido.

"Hoje, nunca nenhum de nós teria defendido aquelas medidas", disse o chefe do Governo na Assembleia da República, em resposta ao deputado do CDS Telmo Correia.



Neste debate, o deputado do CDS defendeu o encerramento imediato das escolas, sugerindo por exemplo o prolongamento do ano letivo, como medida de compensação.

O primeiro-ministro já havia afirmado que admitia fechar as escolas "se a estirpe inglesa da Covid-19 for predominante" no país.

Portugal atinge esta terça-feira um novo máximo diário de 218 mortos por Covid-19 desde o início da pandemia, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É a primeira vez que é ultrapassada a barreira das 200 vítimas mortais no espaço de um dia em Portugal.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 10.445 novos casos de Covid-19, depois de uma descida verificada na segunda-feira.



Nos hospitais portugueses estão internados mais 126 doentes com Covid-19, num total de 5.291 pessoas. Em unidades de cuidados intensivos há 670 doentes, mais seis em relação ao balanço anterior.