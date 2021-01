Vizela com testes à Covid-19 a todos os elementos das mesas de voto

Veja também:

Para que as eleições presidenciais, do próximo domingo, decorram em segurança e não fiquem marcadas com possíveis contágios de Covid-19, a autarquia de Vizela decidiu promover a realização de testes rápidos a todos os elementos que vão estar nas assembleias de voto.

“A Câmara Municipal de Vizela vai garantir o rastreamento das pessoas que constituirão as mesas de voto, membros do executivo e funcionários da respetiva junta de freguesia que vão exercer funções de apoio, assim como funcionários da autarquia que vão apoiar o ato eleitoral, para minimizar os riscos de transmissão da doença durante o processo das eleições presidenciais, que terão lugar no dia 24 de janeiro”, informa a autarquia em comunicado enviado à Renascença.

Os testes de pesquisa de antigénio desenvolvidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2, serão realizados no próximo dia 23 de janeiro, a todos os elementos que constituirão as mesas de voto.

O rastreio vai abranger cerca de 150 pessoas e será efetuado por duas equipas de profissionais de saúde.

Com esta medida, a autarquia quer “incentivar à participação na votação, reforçando a segurança de todos os que se deslocarem às secções de voto”.

“Votar é um direito e um dever cívico, pelo que a Câmara Municipal de Vizela está a adotar todas as medidas para que, mesmo em tempos de pandemia, todos os vizelenses possam votar em segurança”, assinala a autarquia.

No concelho de Vizela estão inscritos 21. 355 eleitores, distribuídos por de 25 mesas de voto, que funcionarão, como em todo o país, entre as 08h00 e as 19h00.