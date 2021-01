Um lar e uma instituição de Beja concentram quase 40 dos casos ativos de Covid no concelho

Veja também:

Duas instituições de Beja concentram quase 40 casos ativos do total de infetados com Covid-19 no concelho, disse esta terça-feira à Lusa o presidente da Câmara, preocupado “sobretudo” com a disseminação do vírus “na comunidade”.

Na aldeia rural de Salvada, “todos os 11 utentes” do lar da Fundação Joaquim Honório Raposo estão infetados com Covid-19, além de oito funcionários, totalizando 19 casos ativos

Na mesma instituição já se registou, também, um óbito de uma utente, que Paulo Arsénio precisou ter tido conhecimento “de forma oficiosa”.

Já no Centro de Paralisia Cerebral de Beja encontram-se também com teste positivo ao novo coronavírus 10 dos 21 utentes do lar da instituição, além de oito funcionários, cinco dos quais permanecem nas instalações a prestar cuidados aos utentes infetados.

O centro, que contabiliza um total 18 casos de infeção, é “apoiado pela Segurança Social”, serve toda a região do Baixo Alentejo, mas a Câmara de Beja, “por ser a mais próxima”, tem prestado “o apoio possível”, nomeadamente através da cedência de equipamentos de proteção individual e “suportando o alojamento das quatro pessoas da brigada de intervenção rápida” que se encontram a dar apoio à instituição.