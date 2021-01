Santos Silva parte em missão da UE para apoiar governo moçambicano

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros desloca-se a Maputo de 19 a 21 de janeiro, "em representação do alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, para " contactos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas ", referiu em comunicado o Governo português.

Em resposta a questões da agência Lusa sobre a missão, um porta-voz comunitário afirmou na segunda-feira que "a UE está a acompanhar de perto a persistente e destrutiva violência armada no norte de Moçambique, reconhecendo as graves consequências humanitárias e a ameaça de alastramento regional".

"Estamos prontos a apoiar o Governo de Moçambique e iremos discutir as opções concretas nos próximos diálogos políticos e políticos, bem como em reuniões técnicas. Estamos naturalmente prontos a trabalhar de perto com os nossos parceiros africanos, e em particular com a SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral], a fim de assegurar uma abordagem coerente e coordenada", acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o porta-voz, o Governo de Moçambique e a UE "abriram um diálogo político, com enfoque nas questões humanitárias, de direitos humanos, de desenvolvimento e de segurança em Cabo Delgado".

O alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, afirmou na semana passada à agência Lusa que a missão da UE a Moçambique estava prevista para esta terça-feira, estando, então, apenas dependente da autorização final de Maputo.