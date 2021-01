Proteção Civil. Alerta amarelo em 10 distritos por causa da chuva, vento e neve

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou 10 distritos em alerta amarelo, face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para a ocorrência de chuva intensa, vento forte e neve nas terras altas.

São as consequências expectáveis da passagem da depressão Gaetan por Portugal continental.

A meteorologista Patrícia Gomes, do IPMA, refere que “esta depressão vai afetar o estado do tempo no continente com chuva ou aguaceiros por vezes fortes e que podem ser acompanhados por trovoada até ao meio da manhã de quarta-feira, vento forte nas regiões do litoral oeste onde se esperam rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora e nas terras altas da ordem dos 100 quilómetros por hora".

Por essa razão, foram emitidos avisos amarelos de precipitação forte e trovoada, vento forte e agitação marítima, mas o mais gravoso será o de vento “que tem um período de aviso laranja em alguns distritos do litoral oeste, nomeadamente Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria entre as 00h00 e as 06h00 de quarta-feira”, diz.

A depressão trará, igualmente, uma intensificação da agitação marítima na costa ocidental, com ondas de quatro a cinco metros.

Perante o conjunto do quadro meteorológico para as próximas horas, a ANEPC emitiu um aviso em que adverte para eventuais situações de risco, como piso rodoviário escorregadio, possibilidade de cheias em meio urbano e em zonas mais vulneráveis, inundações de garagens, danos em estruturas montadas ou suspensas, queda de árvores, acidentes na orla costeira e aumento do desconforto térmico pela conjugação da temperatura baixa com o vento intenso.

A ANEPC lembra, contudo, que o impacto destes efeitos pode ser minimizado, recomendando a adoção de comportamentos adequados: