Proibido circular entre concelhos a partir das 20h de sexta-feira até segunda

O Governo determina a proibição de circular entre concelhos a partir das 20h00 de sexta-feira até às 05h00 de segunda-feira.

A clarificação consta do Decreto-Lei que estabelece o reforço do confinamento geral que vai entrar em vigor às 00h00 desta quarta-feira.

“É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20h00 de sexta-feira e as 05h00 de segunda-feira (…) sendo também permitidas as deslocações para efeitos da participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República (…), designadamente para efeitos do exercício do direito de voto”, pode ler-se no diploma.

De resto, o decreto-lei confirma o que já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro esta segunda-feira.

“De forma a responder à movimentação ocorrida nos últimos dias, que embora tenha sido menor não é suficiente para fazer face ao estado atual da pandemia da doença Covid-19, torna -se necessária a clarificação das medidas restritivas aplicadas e a adoção de medidas adicionais com vista a procurar inverter o crescimento acelerado da pandemia”, acrescenta o decreto-lei.