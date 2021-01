“Já passámos a 'red line'. Isto nunca aconteceu”, diz enfermeira das brigadas Covid

Carmen Garcia vive e trabalha na zona de Évora. Tinha decidido mudar de vida e deixar a enfermagem. É colunista no jornal “Público” e autora de um blogue sobre maternidade, tendo já publicado alguns livros. Com o país a viver este momento de pandemia, sentiu o dever ético e moral de voltar à profissão para a qual estudou.

A linha vermelha já foi ultrapassada nos hospitais, garante a enfermeira Carmen Garcia, que exerceu em Évora. Em conversa com As Três da Manhã , nesta terça-feira, esta profissional de saúde diz que já se escolhem os doentes.

A enfermeira realça ainda que, “cada vez que se abre mais uma enfermaria Covid, fecha-se uma enfermaria de outra coisa”.

Carmen Garcia trabalhou na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Évora e integra atualmente as chamadas “brigadas de diagnóstico Covid”, que vão aos lares e escolas, onde é necessário testar pessoas em massa. Na mesma conversa com As Três da Manhã, que pode ouvir na íntegra em cima, pede uma atenção especial aos lares.

“Mesmo neste pico, é importante reorganizar os lares, que alguém olhe para os lares com olhos de ver”, apela.