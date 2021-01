Hospital de Miranda do Corvo não funciona por falta de recursos humanos

Veja também:

A ministra da Saúde sublinhou esta terça-feira que não há recursos humanos no Hospital de Miranda do Corvo e apelou aos partidos que parem de “enganar os portugueses” quando dizem que a instalação não está a ser aproveitada.

O tema foi levantado hoje pelo deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, na reta final do primeiro debate do ano com o governo sobre política geral, na Assembleia da República, que durou mais de três horas.

O liberal lembrou que António Costa tinha ficado “contente” com a disponibilização da Cidade do Futebol para acolher doentes, com 44 quartos, mas que “há um hospital novinho [em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra] por estrear" que tem "54 quartos”.

“Por várias vezes me perguntaram pelo Hospital de Miranda do Corvo, volto a dizer, onde está o hospital? (…) O que temos são camas, o que temos é espaço, o que temos é um contrato que o Serviço Nacional de Saúde já tem com esse mesmo hospital para cerca de 80 camas de cuidados continuados integrados”, esclareceu Marta Temido.

Temido chegou a dizer que “o tempo é demasiado grave" para que os portugueses se percam "em questões que não têm correspondência na realidade”.