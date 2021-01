Estacionamento gratuito para profissionais de saúde em Lisboa prolongado até junho

Veja também:

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira, por unanimidade, a manutenção da gratuitidade de estacionamento para as equipas de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) diretamente envolvidas no combate à pandemia de Covid-19 até 30 de junho.

A proposta já tinha sido discutida em dezembro pela autarquia lisboeta, que considera que estes profissionais “continuam a registar necessidades específicas de acesso a estacionamento, sendo previsível que estas necessidades se mantenham, pelo menos até ao início do verão de 2021”.

Segundo adiantou hoje o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, a medida abrange cerca de 2.400 profissionais.

Em março do ano passado, o município liderado por Fernando Medina (PS) decidiu suspender o pagamento do estacionamento na via pública gerido pela EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) devido à pandemia de Covid-19.

Em maio, com a progressiva atenuação das medidas iniciais de confinamento, a câmara repôs o pagamento do estacionamento, mantendo, porém, a gratuitidade de estacionamento para os profissionais de saúde do SNS até ao final de dezembro.