“Está em causa a cidadania dos idosos”. Misericórdias e CNIS apontam falhas na votação

“O que interessa aqui é assegurar a cidadania dos idosos, pessoas, muitas delas, que foram atores do 25 de Abril, estiveram nos momentos decisivos do 25 de Abril e a quem devíamos assegurar a cidadania”, defende.

Manuel Lemos garante que as queixas foram muitas e lamenta que não haja condições para que os idosos possam participar no ato eleitoral.

“Se lhe mostrar a minha caixa do correio, tenho aqui uma listagem de telefonemas e de mensagens a dizer 'não consigo meter na plataforma, como é que eu faço'. Por todo o país, porque a plataforma é nacional”, denuncia, em declarações à Renascença .

Dos cerca de 80 mil registados em instituições, apenas quatro mil estão inscritos para votar nesta terça e quarta-feira. Um dos motivos terá a ver com as dificuldades que os próprios lares tiveram em inscrever os utentes na plataforma da Segurança Social, que raramente funcionou, diz o presidente da União das Misericórdias.

Ambas as estruturas denunciam falta de condições para que os idosos em residências consigam participar em pleno nas eleições para a Presidência da República.

“Os idosos são mesmo frágeis”, sublinha o presidente da União das Misericórdias à Renascença , no dia em que arranca a votação em lares e de eleitores em isolamento. “São os construtores daquilo que somos”, complementa o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).

Para domingo, dia oficial das eleições, a Comissão Nacional de Eleições está a pedir às juntas de freguesia que avisem os idosos de que podem sair dos lares para ir votar e que no regresso não precisam de fazer quarentena – uma atitude irresponsável, acusa Manuel Lemos, que garante que os lares não vão correr esse risco.

“Não há nenhum provedor de bom senso, com o número de óbitos que há no país nos idosos, que faça uma coisa dessas. Ainda por cima dizem que vai chover no domingo. Para os pôr numa fila a chover? Não faz sentido. Nem há possibilidade”, critica.

“Os idosos são mesmo frágeis. Nós temos que perceber do que é que estamos a falar. Parece que estamos sempre a falar de um problema dos outros, que é uma coisa sobre a qual teoriza como num estádio de futebol. Não é verdade. Os idosos são muito frágeis, não podem ir. Tenho muito respeito pela Comissão Nacional de Eleições, mas não pode escrever coisas dessas, é preciso conhecer a realidade", sublinha com veemência.

No que toca à Direção-Geral de Saúde, não emitiu qualquer orientação sobre a saída de idosos de lares para ir votar. Mas a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, pela voz do padre Lino Maia, também fala em cenário perigoso.

“Fomos insistindo na importância de as urnas se deslocarem aos lares, porque, de facto, a saída do lar neste momento é perigosa”, afirma à Renascença.

“Os nossos utentes souberam manter-se nos lares na quadra do Natal, não foram às respetivas famílias, estiveram muito tempo sem visitas, são cidadãos de pleno direito, a quem a sociedade deve muito porque foram construtores daquilo que somos e, portanto, é necessário este esforço da deslocação das urnas aos lares", insiste.