Enfermeiro descreve “cenário dantesco, autenticamente de guerra”

O problema, na experiência deste enfermeiro, não são os recursos materiais, mas mesmo o cansaço do pessoal. “Apesar de as coisas não abundarem o hospital tem feito um esforço hercúleo para nos fazer chegar as coisas. Pontualmente falta uma coisa ou outra, mas acabamos sempre por arranjar e não é por aí que tem faltado cuidado.”

No seu caso, sublinha, não houve nenhum caso de ser preciso oxigénio, por exemplo, e não haver. “Felizmente, nos doentes que eu tive isso não aconteceu. Não posso precisar no resto do hospital, mas no sítio onde eu tenho trabalhado o oxigénio chega por rampa e não em garrafas e até agora não faltou. E em termos de ventilador usamos ventiladores não invasivos. Tínhamos um stock de quatro ou cinco ventiladores não invasivos, está tudo emprestado, e os doentes que têm precisado felizmente têm conseguido e graças a Deus têm recuperado depressa e imediatamente esses ventiladores aparecem para outro doente.”

Confrontado com as descrições feitas por alguns médicos, incluindo o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite, de que já se chegou ao ponto de ter de escolher quem recebe ajuda ou quem é deixado sem assistência e acaba por morrer, o enfermeiro confirma que se passa o mesmo no Garcia de Orta. “É claro que sim. Por mais que a gente se esforce... Não se consegue chegar a todo o lado, principalmente da forma como a gente quer.