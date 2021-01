Diretores de escolas ainda não têm detalhes sobre campanha de testes rápidos

Veja também:

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas lembrou esta terça-feira que a campanha de testes rápidos à Covid-19 que o Governo anunciou hoje para as escolas estava prometida desde outubro e diz que os diretores escolares "desconhecem ainda" que escolas é que, numa primeira fase, serão alvo da campanha.

"As instruções que temos são seguramente as que também a imprensa recebeu", começa por dizer Filinto Lima à Renascença. "Eu sei, oficiosamente, que amanhã uma escola de Figueiró dos Vinhos irá ter esses testes. Não sei em que outras escolas decorrerão, sabendo nós -- que foi isso que foi dito no ofício que chegou às escolas -- que, em primeiro lugar, serão as escolas dos concelhos onde a pandemia terá maior incidência."

O Governo anunciou hoje que arranca esta quarta-feira a campanha de testes rápidos em escolas secundárias, a começar pelos estabelecimentos de ensino nos concelhos com taxas mais elevadas de contágio por Covid-19.