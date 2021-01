Covid-19: Torres Vedras vai pedir encerramento das escolas ao Ministério da Educação

Veja também:

A Câmara de Torres Vedras vai pedir ao Ministério da Educação o encerramento das escolas do terceiro ciclo e ensino secundário do concelho devido à evolução da pandemia de covid-19, disse esta terça-feira o presidente da autarquia.

“Estamos a trabalhar com os agrupamentos e com o delegado de saúde no sentido de termos uma justificação técnico-científica para o encerramento das escolas do 7.º ao 12.º ano para submeter a proposta ao Ministério da Educação”, afirmou Carlos Bernardes aos jornalistas, à margem de uma visita do secretário de Estado da Saúde à unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste.

Apesar de não divulgar dados do número de infetados nas escolas do concelho, o autarca adiantou que estão em isolamento 49 das 503 turmas existentes no município.

“Cada vez mais há contágios na comunidade jovem e temos de superar a dificuldade, o que passa pelo encerramento das escolas destes níveis de ensino”, defendeu.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 3.410 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 1.020 estão ativos, 2.339 recuperaram e 51 morreram, segundo o último boletim epidemiológico do município.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta terça-feira vir a fechar as escolas em Portugal "se a estirpe inglesa da Covid-19 for predominante" no país. O anúncio foi feito no Parlamento onde decorre um debate sobre política geral.



Segundo António Costa, neste momento, há 13 surtos ativos em escolas públicas e que há 39 mil alunos em isolamento.



Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta terça-feira que o encerramento das escolas vai ser “ponderado” na reunião da próxima semana com especialistas, no Infarmed.



As escolas secundárias nos concelhos de risco extremamente elevado vão ser alvo de uma campanha, recorrendo a testes rápidos. A campanha arranca esta quarta-feira, 20 de janeiro, e vai abranger estabelecimentos de ensino públicos e privados.

