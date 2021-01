Covid-19 nas escolas. Há 13 surtos ativos e 39 mil alunos em isolamento

Veja também:

O primeiro-ministro revelou que, neste momento, há 13 surtos ativos em escolas públicas e que há 39 mil alunos em isolamento.

Costa falava no Parlamento num debate sobre política geral, mas que tem sido dominado pela evolução da pandemia em Portugal e, em particular, a continuidade das escolas em funcionamento.

"O mais fácil para um decisor político era encerrar as escolas porque o custo não é imediato como o do café ou restaurante", disse Costa, acrescentando que "o custo só virá daqui a 10 ou 20 anos". Neste contexto, o primeiro-ministro referiu que 13 das mais de 5 mil de escolas públicas estão encerradas por surtos de Covid-19. Já no que diz respeito aos alunos, "há 1 milhão e 140 mil e neste momento há 39 mil alunos em isolamento".