Covid-19. Eleitores em confinamento obrigatório "não estavam em casa" para votar

O presidente da Associação Nacional de Municípios denunciou esta terça-feira que vários eleitores em confinamento obrigatório que se inscreveram para votar em casa não estavam na residência quando lá chegaram as equipas destacadas para recolher o seu voto.

À Renascença, Manuel Machado indica que "infelizmente, houve mais do que um caso", deixando um apelo para que "não se repita".

"Com o que nos deparámos foi que houve cidadãos inscritos para voto hoje pela razão Covid com confinamento obrigatório determinado pelas autoridades de saúde que não estavam no domicílio e que estão longe da sua residência oficial."

Manuel Machado adianta que já seguiram queixas "para a autoridade de saúde e para o Ministério Público" contra os eleitores em causa, que terão de prestar esclarecimentos.

As eleições presidenciais disputam-se no próximo domingo, 24 de janeiro, mas por causa da pandemia de Covid-19 a votação não se concentra toda nesse dia.

Mais de 12 mil pessoas, entre idosos em lares e pessoas em confinamento obrigatório, vão poder votar sem sair à rua entre hoje e quarta-feira, sendo que o trabalho de recolha do boletim destes eleitores está a ser feito, porta a porta, por equipas montadas pelas autarquias, devidamente equipadas e com regras sanitárias estritas.