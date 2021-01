Covid-19. Câmara da Feira oferece 3.300 fogaças aos profissionais de saúde da região

Veja também:

A Câmara de Santa Maria da Feira distribuiu esta terça-feira 3.300 fogaças pelos profissionais de saúde em funções na região, assinalando assim a Festa das Fogaceiras, que esta quarta-feira agradece a proteção religiosa contra a peste bubónica.

A iniciativa surge no contexto do feriado municipal deste concelho do distrito de Aveiro onde, há mais de 500 anos, o dia 20 de janeiro envolve cerimónias civis e religiosas em que meninas trajando de branco oferecem a São Sebastião o pão doce local, cumprindo a tradição de lhe agradecer por cada ano a salvo da peste negra que, na Idade Média, aí dizimou grande parte da população.

Este ano não haverá cortejo nem procissão devido ao estado de emergência ditado pela pandemia da Covid-19, pelo que a festa estará limitada a um grupo restrito de participantes e o evento só poderá ser seguido através da internet, mas a autarquia decidiu que o ritual de agradecimento ao seu padroeiro devia alargar-se aos profissionais do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV) e dos centros de saúde da Feira.

Isso implicou a distribuição de fogaças pelos recursos humanos em exercício em três concelhos, uma vez que o CHEDV integra não apenas o hospital da Feira, mas também os de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, com quadros em funções rotativas entre esses três equipamentos.

"Mandámos confecionar estas 3.300 fogaças para, de forma simbólica mas sentida, agradecermos, uma vez mais, o empenho e a dedicação com que [estes profissionais] têm enfrentado esta luta contra o novo coronavírus", explicou, citado num comunicado, o presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa.

A entrega da maior parte das referidas fogaças decorreu no Hospital da Feira, onde o autarca se encontrou com os diretores do CHEDV e do Agrupamento de Centros de Saúde de Arouca e Feira.

Miguel Paiva, que administra os três hospitais da região, realçou que a iniciativa demonstra quanto a comunidade local tem vindo a apoiar os seus profissionais de saúde.

António Alves, que dirige a rede local de cuidados primários, evocou o sentido da fogaça enquanto voto entregue ao padroeiro para assinalar a sua bênção religiosa.

"Precisamos de todos os profissionais de saúde e de toda a comunidade a seu lado para minimizarmos os efeitos desta pandemia e também nós fazemos o voto a São Sebastião para que nos proteja", disse.